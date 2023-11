Meteo, la tempesta Ciaran si abbatte sull'Italia: venti di burrasca a 100 km/h, maltempo con temporali e bombe d'acqua

La tempesta Ciaran sta per arrivare in Italia: dalle primissime ore di giovedì il fronte giunto nella giornata di Ognissanti abbandonerà definitivamente le estreme regioni meridionali, ma al suo seguito si preparerà ad entrare in azione una nuova intensa perturbazione che porterà maltempo al Nord, con piogge e temporali, e si estenderà velocemente anche al Centro e alle regioni del Sud. Vediamo le previsioni meteo nel dettaglio.

La tempesta Ciaran

Secondo le previsioni di 3BMeteo, già dalle prime ore della giornata di giovedì 2 novembre il tempo peggiorerà al Nord, con piogge e rovesci in Liguria, alto Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia e Triveneto, in intensificazione e in estensione al resto del Nordovest. Tra il pomeriggio e la sera ulteriore peggioramento al Nord con piogge e temporali che entreranno nel vivo, divenendo anche di forte intensità su Levante Ligure, Lombardia e regioni nordorientali, con possibili nubifragi e criticità idro-geologiche su Spezzino, alte pianure e Alpi lombardo-venete e Friuli VG, dove gli accumuli pluviometrici potranno raggiungere punte di 100/150mm nell'arco delle 24 ore. Nevicherà sulle Alpi anche sotto i 2000m, fin verso i 1500/1700m su quelle occidentali. Piogge più deboli invece sull'Emilia, anche assenti in Romagna. Il tempo peggiorerà velocemente anche sulle regioni centrali, con piogge sulle regioni tirreniche in estensione all'Umbria e fenomeni a carattere di forte temporale in Toscana, con possibili nubifragi e criticità idro-geologiche sul settore settentrionale della regione. Qualche pioggia in arrivo anche in Campania e sull'alta Calabria tirrenica, oltre che in Sardegna, dove in serata sono attesi rovesci e temporali sul settore occidentale.

Vento a 100 Km/h

Rimarranno all'asciutto le regioni adriatiche e quelle ioniche, con schiarite prevalenti.

Da segnalare i venti in sensibile rinforzo da sudovest, da sudest sull'Adriatico, con raffiche che verso sera potranno raggiungere e localmente superare gli 80-100km/h su Mar Ligure, Mar di Sardegna e medio-alto Tirreno, leggermente inferiori da sudest sul medio-alto Adriatico con acqua alta fino a 95cm sulla Laguna Veneta. Venti forti anche sull'Appennino centro-settentrionale con raffiche localmente superiori a 100km/h sui crinali, così come sull'entroterra sardo. I mari diverranno rapidamente agitati, con mareggiate sulle coste ovest della Sardegna, Levante Ligure, tirreniche centro-settentrionali e alto Adriatico.

Le previsioni

Venerdì

La perturbazione si attarderà al Nordest e sulla Sardegna occidentale, raggiungerà le regioni tirreniche meridionali con piogge e temporali, mentre il tempo migliorerà sul resto del Nord. I venti soffieranno ancora forti da ovest-sudovest, con mareggiate sulle coste esposte.

Tendenza weekend

Sabato una nuova perturbazione raggiungerà il Nordovest con piogge e rovesci in estensione al Triveneto e alle regioni dell'alto Tirreno e temporali anche forti. Domenica l'instabilità si porterà sul medio-basso Tirreno, concedendo una tregua sul resto d'Italia. Si tratta comunque di una tendenza che necessita di conferme, vista la distanza temporale e la dinamicità degli eventi. Seguiranno aggiornamenti.