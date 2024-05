Uomo di 40 anni trovato morto in casa: ferite alla testa e sangue sulle pareti, la pista dell'omicidio

SCICLI - Un uomo di 40 anni è stato trovato morto domenica sera nella sua casa di Scicli, nella centralissima via Manente del comune nel Ragusano. L'allarme è scattato grazie alla segnalazione di un familiare, e una volta arrivati sul posto i carabinieri hanno trovato una scena che porterebbe a non escludere l'ipotesi di un omicidio: sulle pareti della camera da letto e in altri ambienti dell'appartamento sono state trovate tracce di sangue.

Dopo l'ispezione del medico legale incaricato dalla Procura di Ragusa, terminata alle 3 di lunedì mattina, è ora la volta dei Ris di Messina che effettueranno accertamenti tecnico-scientifici alla ricerca di tracce biologiche che possano condurre i carabinieri sulla pista giusta.

Le ferite e il sangue

La vittima presentava ferite al capo e al naso e il sangue trovato nelle pareti dell'abitazione lascia molti dubbi.

Gli investigatori del Ris dovranno ricostruire la dinamica, ma soprattutto individuare elementi nuovi che possano fare chiarezza. L'indagine viene coordinata dal sostituto della procura della Repubblica di Ragusa, Silvia Giarrizzo.