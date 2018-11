Meteo, caldo addio: dalla Russia arriva il primo freddo/Previsioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

. «Tra pochi giorni questo periodo stabile, con clima mite, soleggiato ma anche spesso nebbioso o con nubi basse sulla Pianura padana, terminerà». Il.it annuncia «l'che da venerdì investirà tutto il Paese. Correnti da Est e Nord-Est soffieranno via via più intensamente causando un crollo delle temperature anche di 12°».I venti più freddi «porteranno anche nubi con piogge o locali temporali sulle regioni adriatiche centrali e sul Piemonte occidentale con deboli nevicate sopra i 1200 metri». Antonio Sanò direttore del Meteo.it avverte che «nel corso del weekend, le temperature continueranno a scendere con valori massimi che al Nord non saliranno oltre i 10° mentre al Centro-Sud non oltre i 15°, ma sarà soprattutto di notte che il freddo si farà sentire; temperature vicine allo zero si registreranno da Torino e Milano fino a Firenze e Roma, forti gelate sopra i 300-400 metri, ma possibili anche a Trieste».