Meteo, sull'Italia arriva la "Marsigliese": la perturbazione porta temporali e temperature in calo. Sulla Romagna nuova allerta

Il Ponte del 2 Giugno a forte rischio maltempo: sono tante infatti le regioni dell'Italia che dovranno fare i conti con nuovi temporali, anche di forte intensità, seppur intervallati da spazi più soleggiati.

E' in arrivo sul nostro Paese una nuova perturbazione. Già oggi sono previsti rovesci nel pomeriggio a ridosso dei rilievi e nelle zone adiacenti: si tratta di temporali nelle zone interne appenniniche, sulle Alpi e sulle Prealpi, in successivo esaurimento serale. Migliore la situazione lungo le coste. Lo dicono le previsioni di Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it, che conferma come negli ultimi mesi abbiamo osservato importanti segnali del cambiamento climatico e anche quest’ultima fase temporalesca ci ricorda che l’energia in gioco è aumentata a causa del riscaldamento globale.

Cosa succede nel week-end

Durante il weekend, invece, arriverà una perturbazione ‘marsigliese’, cioè dal Sud della Francia, che porterà piogge un po’ più continue e diffuse al Nord; al Centro avremo ancora schiarite e temporali, dalla parola ‘temporale’ quindi non persistenti ma per un breve ‘tempo’, mentre al Sud prevarrà il sole con temperature vicine ai 30°C.

Proprio a proposito delle temperature, durante il weekend al Nord ci saranno città che a stento supereranno i 20°C di massima, in particolare laddove le fasi piovose insisteranno nelle ore centrali della giornata: una parentesi quasi autunnale all’inizio di giugno, molto rara negli ultimi anni, si tratta dell’eccezione che conferma la regola.

La regola che probabilmente ci farà presto rimpiangere queste giornate, decisamente temporalesche ma anche gradevoli dal punto di vista termico.

Nel dettaglio in Italia

Oggi.

Al nord: temporali pomeridiani su Alpi, Prealpi, Appennino, più rari in pianura. Al centro: via via più instabile e temporalesco su rilievi e zone vicine. Al sud: temporali pomeridiani.

Domani. Al nord: frequenti rovesci o temporali. Al centro: acquazzoni pomeridiani diffusi. Al sud: soleggiato salvo qualche isolato rovescio.

Domenica 4. Al nord: rovesci diffusi specie nelle zone interne, meglio sulle coste. Al centro: acquazzoni sparsi specie su Toscana, Sardegna e versante adriatico. Al sud: soleggiato salvo qualche isolato breve rovescio. La nuova settimana, inoltre, avrà un clima molto instabile con piogge e temporali.

Allerta arancione per domani per criticità idraulica Bassa-Romagna

L'Agenzia regionale di Protezione civile e Arpae Emilia-Romagna hanno emanato per domani una allerta arancione, per criticità idraulica nel territorio della Bassa Romagna. Previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali, più probabili sulle aree appenniniche, con possibili effetti e danni associati mentre resta la possibilità di evoluzione dei dissesti innescatisi nelle ultime settimane nelle aree della collina romagnola. Nelle aree interessate da temporali potranno inoltre verificarsi rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici. Ancora criticità localizzate nella pianura per la difficoltà di smaltimento delle acque esondate dai corsi d'acqua che gravano sul reticolo secondario e di bonifica, interessato localmente da livelli idrici elevati, e da possibili problemi di tenuta arginale, che potrebbero interessare anche il reticolo principale.



Si ricordano le principali misure di autoprotezione da mettere in atto in caso di rischio idraulico: allontanarsi tempestivamente dalle zone allagabili, e qualora non sia possibile, recarsi ai piani più alti delle abitazioni; non accedere ai locali interrati, seminterrati o

scantinati; non accedere ai sottopassi; se si è all'aperto, cercare di raggiungere il punto più alto evitando assolutamente i ponti. Si raccomanda inoltre di prestare la massima attenzione ai canali ufficiali di informazione per avere un aggiornamento costante sull'evolversi della situazione (www.labassaromagna.it e il sito del proprio Comune).