Bimbo di 16 mesi colpito da meningite fulminante: condizioni disperate

di Luca Pozza

Si sono, al punto che le, le condizioni delricoverato da mercoledì nelall’per unaLa, che risiede a Bolzano Vicentino con i genitori, si è manifestata in brevissimo tempo nei giorni scorsi, con. Secondo quanto si è appreso il bambino è arrivato nel nosocomio berico in condizioni disperate, al punto che: è stato subito intubato ma la sofferenza encefalitica non è mai calata. Nonostante tutti gli sforzi possibili da parte di medici e sanitari oggi pomeriggio il: l'evoluzione della malattia non concede purtroppo un epilogo positivo.La forma di, secondo quanto emerso, è partita da un’: si tratta nello specifico di, provocata da un batterio che è normalmente presente nelle vie aeree della maggior parte degli esseri umani e che, salvo rari casi, non dà conseguenze gravi. A differenza dellaprovocata da virus non risulta esserci un pericolo di contagio per gli altri bimbi che frequentavano lo stesso asilo nido del bimbo ricoverato, la struttura “Il melograno”, gestita dalla parrocchia di Santa Maria a Bolzano Vicentino. Secondo quanto dichiarato dall'Ulss berica nessuna necessità dunque attivare la profilassi di protezione per le persone, familiari comprese, che gli sono stati vicini nei giorni scorsi.