Massacra di botte il fratello disabile: la polizia lo allontana da casa

Ha massacrato di botte il fratello disabile fino a procurargli il distacco della retina. È stata solo l’ultima violenza avvenuta dentro un appartamento di Chieti che si è trasformato in una casa degli orrori per Antonio (nome di fantasia), un uomo di 45 anni con ritardi cognitivi. Il parente, che viveva con lui e si ubriacava spesso, lo picchiava e umiliava ogni giorno. Era diventato una sorta di carceriere capace di prenderlo a pugni in pieno volto per i motivi più banali, anche solo perché non era riuscito a fare il caffè alle tre di notte. Poi lo costringeva ad andare in giro con gli occhiali da sole per evitare che i vicini vedessero i segni di quei brutali pestaggi.Per un magazziniere di 50 anni, accusato di maltrattamenti e lesioni personali, è scattato «l’allontanamento dalla casa familiare con divieto di avvicinarsi alla persona offesa»: la misura cautelare è stata disposta dal gip Luca De Ninis. Le indagini della seconda sezione della Squadra mobile di Chieti hanno messo fine a un incubo durato più di un anno.