Lui ha la terza dose, lei è no-vax: marito e moglie si separano dopo 30 anni di matrimonio

Tra moglie e marito non mettere il... vaccino. Lui è a favore dei vaccini anti Covid, lei è una no vax convinta. Il matrimonio lungo 30 anni finisce a causa delle divergenze per i vaccini. Uno scontro totale che vede protagonista una coppia di pensionati di Vicenza. Il marito, vaccinato con terza dose, lei contraria inamovibile. La coppia è arrivata alla separazione giudiziale.

A riportare la vicenda è il Giornale di Vicenza: la rottura si è consumata a causa delle inconciliabili visioni su Green Pass e vaccino, come hanno raccontato i due, ormai ex, coniugi al giudice. L'uomo, di 61 anni, un anno fa aveva contratto il virus. Dopo la guarigione, ha deciso di vaccinarsi e recentemente ha ricevuto anche il booster.

La donna, anche lei di 61 anni, invece, ha continuato a rifiutare la vaccinazione. Alla fine, hanno ritenuto che non fosse più opportuno vivere insieme. Ora toccherà al giudice definire i termini della separazione: a quanto pare, i due ex coniugi non hanno raggiunto un'intesa sulla casa e su altre questioni di carattere economico.

