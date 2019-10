Caso Vannini, spunta l'audio inedito tra il cugino e la fidanzata dopo la morte

Marco Vannini

Spunta un. Sono stati raccolti alcuni stralci di telefonate fatte trae il cugino di Marco. Si tratterebbe di audio e messaggi scambiati trae la fidanzata del 20enne di Cerveteri a poche ore dallao avvenuta nella casa al mare dei Ciontoli.< Il giovane commenta lo scambio di battute avuto con Martina che andrà in onda sul Canale 9 ed è anticipato da FanPage. Nella telefonata Carlini chiede spiegazioni a Martina, mentre è in lacrime, chiede come possa essere rimasto tanto a lungo in casa senza che nessuno chiamasse i soccorsi. La ragazza risponde dicendo che inizialmente hanno pensato a un attacco di panico, stessa versione fornita al processo. Quando Alessandro chiede chiarimenti lei però specifica che è meglio non parlare di queste cose al telefono.Il cugino di Marco commenta nella trasmissione " Caso Vannini " di essere stato colpito, più che dalle parole, dagli atteggiamenti della ragazza: «era di un gelido allucinante, non pensavo che potessero esistere persone del genere. Martina sembrava la persona più innamorata al mondo, nel momento in cui Marco è morto, è stato come se non esistesse più».