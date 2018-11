Si apre voragine sulla Pontina, automobilista trascinato dall'acqua disperso /Video

Intervento dei #vigilidelfuoco per una voragine sulla via #Pontina in località San Vito di #SanFeliceCirceo (LT). Coinvolta un'autovettura, in corso ricerche dei #vigilidelfuoco per la presenza di possibili dispersi #25nov 8:00 pic.twitter.com/Yfj2QuBvLd — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) 25 novembre 2018

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una voragine si è aperta a causa del maltempo sulla, un'auto che stava passando sulla strada proprio in quel momento ci è finita dentro. L'automobilista che era all'interno sarebbe stato trascinato via dall'acqua, ma al momento i vigili del fuoco non hanno trovato il corpo. L'auto finita all'interno dell'enorme voragine è stata recuperata ed è vuota. Sul veicolo c'era un'altra persona che è riuscita a salvarsi grazie all'aiuto di un automobilista di passaggio.L'episodio si è verificato all'altezza del chilometro 97+700 e sono in corso accertamenti della Polizia stradale in collaborazione con i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile.La strada è interrotta. Il sindaco di Terracina, Nicola Procaccini su facebook: «Fiumi Sisto e Amaseno a rischio esondazione. Evitare spostamenti fuori città, se possibile. Vi tengo informati».Difficoltà si registrano anche a Sabaudia per allagamenti e a Latina, nella zona di Fogliano (sulla Litoranea) per la caduta di alberi sulla strada che è stata chiusa.