Maltempo, evacuati campeggi sul Gargano. Previsioni: da oggi torna il sole

La pioggia e la grandine cadute in abbondanza nelle ultime ore in alcune zone del Gargano, hanno creato gravi disagi soprattutto a Rodi Garganico, in particolare nella zona poco distante di 'Lido del Solè dove sono stati fatti evacuare alcuni campeggi a causa del livello dell'acqua che ha raggiunto e anche superato l'altezza di un metro, e sulla litoranea che, su lunghi tratti, è stata invasa da detriti e fango.I vigili del fuoco, intervenuti nella zona con diverse squadre, stanno lavorando ininterrottamente da diverse ore e hanno dovuto compiere centinaia di interventi per allagamenti e richieste di aiuto.



La situazione peggiore, al momento, si registra a Lido del Sole, località balneare a pochi chilometri da Rodi Garganico, dove sono stati fatti evacuare numerosi campeggi. Gravi i problemi che ha creato anche una violentissima grandinata, con chicchi grandi come noci, che hanno danneggiato le automobili di numerosi abitanti.



«Se la situazione meteorologica non migliora - hanno detto i vigili del fuoco parlando con i giornalisti - saranno problemi enormi». Squadre sono al lavoro anche per sbloccare e rendere agibili la strada provinciale 51 bis, invasa da fango e detriti e alcune strade secondarie che collegano diverse località balneari al Comune di San Nicandro Garganico.



Intanto 3bmeteo.com comunica le previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di domani. Al Nord ben soleggiato su tutte le regioni con cieli sereni, solo dal pomeriggio qualche isolata nube sparsa in prossimità delle Alpi. Temperature in rialzo, massime tra 26 e 29. Miglioramenti già da oggi.



Al Centro bel tempo su tutte le regioni con cieli sereni, al pomeriggio qualche isolata nube sparsa sulle zone interne. Temperature in rialzo, massime tra 25 e 30. Al Sud in prevalenza soleggiato o poco nuvoloso, con qualche nube sparsa ed innocua su Puglia e dorsale. A tratti ventoso sulle coste. Temperature in rialzo, massime tra 26 e 29.