Malore mentre si esibisce sul palco, drag queen muore a 25 anni. «Perdiamo la nostra stella»

Un malore improvviso, poi la morte. Una drag queen di Filadelfia è crollata sul palco a metà esibizione ed è morta. Valencia Prime aveva solo 25 anni, ma era già un appuntamento fisso sulla scena del drag queen di Philly, quando è crollata sul palco il 12 settembre scorso, secondo quanto riportato dai media locali. Prime si è identificata come una donna trans e si è autodefinita "La diva danzante delle taglie forti di Philadelphia". Si stava esibendo al nightclub Tabu a Center City mentre ospitava il suo spettacolo dal vivo, "Prime Time": poi la tragedia che ha commosso l'America.

«Piangiamo la perdita di una stella molto brillante nella comunità dello spettacolo e di una persona sempre piena di vita e positività», ha scritto il locale sul suo profilo Instagram. «Diciamo addio a Valencia Prime, ma non dimenticheremo la luce che hai portato sul palco». Il medico legale di Filadelfia ha confermato la causa della morte: cause naturali.

Un'amica di Prime ha scritto su Facebook: «Era una stella luminosa e bella, piena di altruismo e gentilezza. Piango per il mio amico. È stata fondamentale». Il Tabu club ha annunciato su Twitter che lunedì ospiterà uno spettacolo commemorativo gratuito in onore di Prime. Una pagina GoFundMe ha raccolto più di 11.000 dollari per la famiglia di Valencia.