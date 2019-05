Enorme macigno â€‹piomba sulla strada nell'ora di punta: strage sfiorata

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ALLEGHE - Un botto tremendo e tanta paura questa mattina in una frazione di Alleghe, Vallazza, in provincia di Belluno. Intorno alle 7.45, orario di punta per chi si sposta in auto per andare al lavoro o portare i bambini a scuola, un masso gigantesco è precipitato sulla SR203. Il macigno si sarebbe staccato dall'alto, dove risiedono le frazioni di Perencina e Dorich, facendo un salto verso valle di una trentina di metri. Nessuno è rimasto coinvolto, un miracolo, visto che nell'orario dell'evento la strada è davvero molto trafficata.