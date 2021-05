Morta Luisa Gibellini, ex moglie di Carlo Ancelotti: aveva 63 anni. Era malata da tempo

È morta Luisa Gibellini, l'ex moglie di Carlo Ancelotti. I due sono stati insieme per 25 anni, fino al divorzio nel 2010. È deceduta dopo aver combattuto per anni con una brutta malattia, aveva 63 anni. Gibellini e Ancelotti hanno avuto due figli, Katia e Davide, entrambi in Inghilterra con il padre. L'allenatore dell'Everton è volato in Italia domenica sera, subito dopo la partita persa con il Manchester City, appena saputo del peggioramento delle condizioni di salute dell'ex moglie.

Chi era - Negli anni al Milan di Ancelotti, Luisa Gibellini era solita recarsi a Milanello in elicottero: aveva il brevetto da pilota e spesso accompagnava il marito al centro tecnico dei rossoneri in volo, permettendogli di muoversi da Parma al capoluogo lombardo in poco tempo. I due si conobbero nel 1983, quando Carletto faceva ancora il calciatore e militava nelle fila della Roma. Ancelotti, dopo il divorzio, si è risposato nel 2014 con Mariann Barrena McClay a Vancouver, in Canada, paese natale della donna.

© RIPRODUZIONE RISERVATA