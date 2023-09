Lite choc nell'agenzia assicurativa, titolare sbatte la testa e muore: Luigi era un ex consigliere comunale

Tragedia attorno alle 11 a Santeramo in Colle, in provincia di Bari: un uomo si è introdotto all'interno di un'agenzia di assicurazioni in corso Tripoli, forse chiedendo di poter andare in bagno. Probabilmente, di fronte al diniego del titolare, sarebbe nata una colluttazione e il titolare è caduto, battendo violentemente la testa. L'uomo, 71 anni, è morto. Non è chiaro se l'aggressore fosse armato di coltello.

La vittima

La vittima è Luigi Labarile, 71 anni, titolare dell'agenzie molto noto in paese in quanto è stato più volte consigliere comunale. Il presunto autore dell’aggressione, un 49enne, è stato bloccato dai carabinieri di Altamura. Sul posto, oltre al medico legale, è presente la Sezione Investigazioni Scientifiche del Comando Provinciale dei Carabinieri di Bari per eseguire sopralluoghi e rilievi. Le indagini per ricostruire la dinamica esatta dell’evento sono in corso.

Una città sotto choc

Fermato il 49enne presunto aggressore

È stato sottoposto a fermo il 49enne bloccato questa mattina dai carabinieri a Santeramo in Colle, in provincia di Bari, perché ritenuto responsabile dell'aggressione, poi risultata fatale, ai danni del 71enne Luigi Labarile, avvenuta oggi nella sede dell'agenzia assicurativa della vittima.

Il 49enne ha ammesso di avere aggredito Labarile. Sul caso indaga la Procura di Bari.