Lotto, Superenalotto e 10eLotto: caccia al colpo grosso. Ecco i numeri vincenti

Nuovo appuntamento stasera martedì 12 maggio 2020 con le estrazioni di Superenalotto, Lotto e 10eLotto: aAlle 20 i numeri vincenti e le quote. Per il Superenalotto l'ultima sestina è stata: 34 - 45 - 59 - 66 - 70 - 78 - jolly 21 - Superstar 05. Non ci sono stati 6 né 5+. Il jackpot sale così a 38 milioni e 200 mila euro.

LOTTO, LE RUOTE

BARI 31 27 40 4 54

CAGLIARI 3 21 9 83 31

FIRENZE 18 45 23 31 68

GENOVA 12 63 73 14 35

MILANO 3 44 46 85 27

NAPOLI 18 7 35 40 45

PALERMO 71 89 86 65 18

ROMA 86 82 65 47 26

TORINO 56 64 13 32 16

VENEZIA 62 61 37 78 6

NAZIONALE 79 70 16 8 4

SUPERENALOTTO, LA COMBINAZIONE

21 38 55 60 65 85

Numero Jolly 66

Superstar 71.

10ELOTTO, I NUMERI

3 7 9 12 18 21 27 31 40 44 45 56 61 62 63 64 71 82 86 89

Numero Oro 31

Doppio Oro 31 27

Queste le quote del Concorso Superenalotto/SuperStar n.39 di oggi:

SUPERENALOTTO

Punti 6: NESSUNO

Punti 5+: NESSUNO

Punti 5: 2 totalizzano Euro: 59.411,80

Punti 4: 316 totalizzano Euro: 495,07

Punti 3: 12.222 totalizzano Euro: 32,70

Punti 2: 187.647 totalizzano Euro: 6,03

SUPERSTAR

Punti 6SB: NESSUNO

Punti 5+SB: NESSUNO

Punti 5SS: NESSUNO

Punti 4SS: 1 totalizzano Euro: 49.507,00

Punti 3SS: 60 totalizzano Euro: 3.270,00

Punti 2SS: 873 totalizzano Euro: 100,00

Punti 1SS: 5.514 totalizzano Euro: 10,00

Punti 0SS: 14.644 totalizzano Euro: 5,00.

Vincite Immediate: 8.860 totalizzano Euro: 221.500,00

Montepremi disponibile per il prossimo 6 Euro: 39.000.000,00

