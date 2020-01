Appuntamento a stasera con le estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto di oggi, martedì 7 gennaio 2020: conosceremo i numeri vincenti in serata dopo le 20, a seguire le quote. Ricordiamo che per la sestina del Superenalotto il jackpot è arrivato alla cifra di 56 milioni e 800 mila euro.

LEGGI ANCHE:

Superenalotto, vinti quasi 700mila euro con un "5+1" nelle Marche

La fortuna bussa ad Ancona e Pesaro: due colpi da 65mila euro ciascuno nelle Marche

© RIPRODUZIONE RISERVATA