Loris Stival, arrestato per corruzione il medico legale: aveva smentito la versione di Veronica Panarello

Ultimo aggiornamento: 17:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Arrestato ilel caso di, medico 61enne conosciuto per aver ricevuto, diversi incarichi di autopsia da parte della procura di Ragusa, tra cui quella effettuata sul cadavere del piccolo Loris, è finito in manette per aver presoLEGGI ANCHE:Il dottore aveva smentito la versione di Veronica Panarello, mamma del bimbo di 8 anni ucciso, condannata a 30 anni di carcere per omicidio lo scorso novembre. Il 61enne, accusato di corruzione, sarebbe stato colto in flagranza di reato insieme ad altre due persone: una donna anziana e sua figlia, finite entrambe agli arresti domiciliari. Pare che Iuvara abbia fatto ottenere la pensione di invalidità all'anziana, che in realtà non ne avrebbe avuto né i requisiti né bisogno. Intermediaria in questo scambio sarebbe stata la figlia, coinvolta nel caso.