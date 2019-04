Il piccolo Gabriel ucciso e poi gettato a bordo strada Spunta un super testimone

di Emilio Orlando

Gabriel morto a due anni soffocato dalla mamma. I vicini: «I servizi sociali dovevano toglierle il figlio»

Mamma soffoca il figlio di due anni: «Gabriel piangeva, doveva smettere»

Mamma Pina Orlando suicida, le due gemelline erano nate con gravi malformazioni: una era cieca

Un colpo di scena inaspettato infittisce sempre più di mistero l'è stato ucciso da un'altra parte ed il suo corpicino è stato scaricato dal padre lungo la strada. E' l' ultima ipotesi investigativa che ha portato al fermo dipapà del bambino dopo che l' altro ieri era stata fermata anche la madre.ha emesso in mattinata un comunicato dove annuncia l'inaspettata svolta investigativa: «A seguito di incessante attività investigativa gli inquirenti eseguivano il fermo disposto dal PM, che condivideva interamente il probante quadro accusatorio delineato nei confronti diper l'omicidio del figliodi 2 anni perpetrato in concorso con la madre del piccolo Donatella Di Bona sottoposta anch'essa ieri mattina a fermo». Poche righe che racchiudono l'orrore che ha sconvolto Piedimonte San Germano, il piccolo comune della provincia di Frosinone. La scena del crimine sarebbe altrove, probabilmente nell'abitazione dove vivevainsieme aed alladi quest'ultimo. L'esame delle celle telefoniche impegnate dal cellulare di, lo collocherebbero insieme a).Anche, come dovrebbero confermare anche i risultati dell' autopsia che verrà effettuata oggi. Sembra inoltre che nel primo pomeriggio di giovedì scorso, quando la madre chiamò i carabinieri dicendo che il figlio era stato investito da un' auto pirata, dal cellurare della donna sarebbe partita prima un telefonata al numeri dell'ex compagno, a cui probabilmenteha chiesto aiuto chiedendole di aiutarla a nascondere l'orrore che poco prima aveva commesso., durante un' intervista rilasciata ai media era apparso frastornato, nonostante il suo racconto fosse molto meticoloso e dettagliato nel riferire i minimi particolari circonstanziando anche gli orari. Tanto dettagliato quanto mendace, perchè studiato a tavolino per depistare le indagini. Ad inchiodare il camionista di Frosinone e padre del bambino un testimone che giurerebbe di averlo visto aggirarsi intorno alla località Volla di già in tarda mattinata. Gli esperti del reparto investigazioni scientifiche dei carabinieri esamineranno anche la casa di proprietà didove si presume che l' infanticidio sia maturato. La madre assassina è rinchiua neldove viene guardata a vista per paura di atti autolesionistici. ( nella foto l' arresto di).L'orrore del piccolo, soffocato dalla madre riporta alla mente episodi analoghi che hanno inanguinato il nostro paese. Donne in preda alla “”, secondo la psichiatria forense. Dalla furia omicida diche uccise il figlioche assassinòall' orrore diche si sucidò nel periodo ndi Natale, dopo aver gettato nelle due figlie gemelle di pochi mesì.; Solo nelsono stati, uno ogni dieci giorni, ilin più rispetto al. Ad aumentare sono soprattutto i figlicidi con vittime sotto i 14 anni, passati da. Dati allarmanti come mostra ildal. Oltre la metà dei figlicidi tra il 2000 e il 2014. Nel Sud, si contavanoal. In, il valore più alto, seguita dall’, dal, dale dalla. A livello provinciale è invece, seguita da