Il piccolo Lorenzo, chi è la mamma che lo ha partorito e abbandonato: «Ora ha 8 giorni per riconoscerlo»

Lorenzo, questo il nome dato dai medici dove è stato accolto e curato, il bimbo abbandonato nelle scorse ore vicino ad un cassonetto, dalla giovane mamma 24enne di origine georgiana, che lo avrebbe dato alla luce da sola, nel bagno dell’anziana signora novantenne dove lavorava come badante, scrive La Repubblica.

Vicino ai rifiuti

Messo dentro ad un sacchetto per la spesa, il neonato è stato lasciato vicino ai rifiuti a Taranto, ma dopo poche ore la donna è stata rintracciata grazie all'analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza ed indagata per abbandono di minore, ma rischia anche l'incriminazione per tentato omicidio, che farebbe scattare l'arresto immediato.

Per il bimbo, intanto, è iniziata la procedura per l'adottabilità, a meno che sua madre non ci ripensi entro 8 giorni, e decida di riconoscerlo.

Il parto in bagno

Secondo le prime ricostruzioni, la 24enne avrebbe reciso il cordone con un paio di forbici, lavato ed allattato suo figlio, prima di avvolgerlo in un asciugamano ed infine metterlo in una sacca della spesa di plastica, con vicino un tenero peluche. Un gesto di amore, prima della disperazione.

Lorenzo sta bene

Dopo essere stata rintracciata la giovane donna è stata accompagnata in ospedale dagli agenti di polizia, visitata nel reparto di Ginecologia del Santissima Annunziata di Taranto, dove ha ricevuto le prime cure ed è in buone condizioni. Gli inquirenti hanno sottoposto la donna ad un interrogatorio di circa due ore, dove sono emersi particolari confusi e contraddittori. Il piccolo, del peso di 3 chili, sta bene nonostante il periodo turbolento nel grembo della mamma, arrivata a marzo in Italia quando era già incinta al quarto mese. Pare che nessuno intorno a lei si fosse accorto della gravidanza in corso.