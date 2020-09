Ancona, la badante va da un amico e abbandona l'anziano 80enne per un'ora nell'auto sotto il sole

ANCONA - Badante lascia l’anziano in macchina per oltre un'ora sotto il sole cocente.

Brutta avventura per un anziano di circa 80 anni che è stato lasciato dalla badante in una macchina parcheggiata sotto il sole cocente fino a che non è arrivata sul posto una pattuglia della Polizia Municipale

É successo ad Ancona in piazzale Loreto dove l’anziano residente dalle parti di Ostra Vetere era arrivato in compagnia della badante che una volta parcheggiata l’auto si è allontanata per andare ad incontrare un conoscente. Con il passare dei minuti alcune persone hanno notato l’uomo andare in sofferenza al punto tale che sul posto è intervenuta una pattuglia della Polizia Municipale. L’anziano era in uno stato di sofferenza quanto è bastato per richiedere l’intervento del 118. L’anziano per accertamenti è stato accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette

