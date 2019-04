Tavolette di cioccolata Lindt ritirate dal mercato: «Rischio per i clienti»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Laa causa della presenza diNel dettaglio, l'articolo coinvolto dal richiamo è la tavoletta di cioccolato "Bretzel al latte" Lindt da 100 grammi (articolo n. 6.315.752) con numero di lotto L2979 e data di scadenza o termine minimo di conservazione fissato al 31 gennaio 2020.A dare l'annuncio è stata la Coop Svizzera. Nelle barrette sarebbe stata riscontrata la presenza di pezzetti di plastica potenzialmente dannosi per la salute dei consumatori. La vendita è stata sospesa presso tutti i distributori e i clienti che avessero dovuto acquistare le barrette sono stati invitati a restituirle presso i negozi in cui sono state prese dove si provvederà al rimborso per il prodotto.La tavoletta di cioccolato ritirata era disponibile anche come confezione multipla da 5 x 100 grammi (articolo n. 6.315.941). I pezzi di plastica proverrebbero da un macchinario usato per il confezionamento, l'allerta è scattata dopo la segnalazione di alcuni clienti all'azienda.