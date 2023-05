Si laurea in storia medievale con una tesi in braille, Pasquale 33 anni è non vedente dalla nascita

Che dire, congratulazioni. Pasquale Ritenuto all'età di 33 anni ha raggiunto un obiettivo importante, la laurea con un'ottima votazione 103/110. Il neo dottore, non vedente dalla nascita, ha discusso una tesi anche in versione braille, conseguendo il titolo in Lettere Moderne all'Università dell'Aquila. Grande l'orgoglio di Ritenuto, ma anche della comunità accademica che ha consentito al 33enne di superare brillantemente un deficit fisico.

Orgoglio e bravura

Tesi di storia medievale

«Questo risultato per me è motivo di orgoglio», il commento a caldo del neodottore, che nella tesi ha ricostruito nel dettaglio e con ricchezza di particolari la Sulmona medievale. «E' stato un approccio piacevole perché amo la storia sin dai tempi della scuola primaria, mi è sempre piaciuto navigare nel medioevo» ha aggiunto Ritenuto, motivando il suo interesse per la storia antica.

Ma il raggiungimento di un risultato così prestigioso, è stato reso possibile anche grazie all'aiuto di tanti sostenitori di Pasquale Ritenuto, tra cui la cooperativa Nuovi Orizzonti Sociali; quattro anni fa, infatti, lo studente rischiò di interrompere gli studi per l'incertezza dei fondi comunali necessari per comprare i testi di studio in braille, la lingua che i non vedenti usano per leggere. Ma il problema fu risolto ed i suoi studi proseguirono.