GROTTAMMARE - Accoglienza e accessibilità per ampliare la platea turistica. A Grottammare sono stati installati alcuni nuovi pannelli turistici fruibili in braille e lis. I cartelloni, presenti in otto siti di interesse storico-culturale della città, sono plurilingue e offrono più modalità di lettura: gli apparati testuali in italiano e in inglese sono accompagnati da una versione in Braille e un QRCode da inquadrare permette il collegamento al portale comunale per l’ascolto di file audio-descrittivi e la visione di video da 1 minuto contenente la descrizione nel linguaggio dei segni; sono più accessibili anche le immagini riportate sui pannelli, riprodotte “in rilievo”, in modo da permetterne la fruibilità scorrendo con le dita il profilo dell’edificio o del monumento rappresentato.

Gli uffici comunali stanno ultimando in questi giorni il caricamento dei contenuti nel web, ma l’iniziativa è destinata all’implementazione. A breve verrà stilato un nuovo elenco di beni da inserire nel progetto. Il progetto è stato riconosciuto meritevole di finanziamento dalla Regione Marche, che ha erogato un contributo pari al 50% del costo. Per sostenere la realizzazione, infatti, nel 2021 il Comune aveva risposto a un bando denominato “Progetto accoglienza”, ottenendo 5mila euro a fronte di una spesa complessiva di 10mila euro. Per il 2022, il progetto è stato rifinanziato alle stesse condizioni per altre 8 plance, da disporre in altrettanti luoghi in corso di individuazione. L’ innovazione in corso nel sistema di comunicazione turistica della città trae ispirazione dai modelli di accoglienza riconosciuti dai Comuni Bandiera Lilla, alla quale Grottammare aderisce dal 2019. Di seguito l’elenco delle installazioni: all’ingresso dell’area pedonale del vecchio Incasato; statua “Il ragazzo con i gabbiani”; palazzo Kursaal; piazza Fazzini; stazione ferroviaria; piazza San Pio; villa Azzolino; piazza Peretti.