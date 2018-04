Morto travolto dal treno a 26 anni mentre attraversa. I resti contro un passeggero

Beatrice, suicida sotto al treno per il suo aspetto. Selvaggia Lucarelli: «Quella volta che anche io...»

Probabilmente un'è alla base della tragedia che si è consumata ieri sera vicino Roma. Un ragazzo diinvestito da unnella stazione diSul posto vigili del fuoco e gli agenti della polfer. Secondo quanto si è appreso, si tratta di uno studente di origine indiane che stava attraversando i binari assieme a due amici, un ragazzo e una ragazza rimasti illesi, quando è stato investito da un Intercity diretto a Sud. Ferito gravemente anche un uomo che aspettava un treno regionale sulla banchina.A quanto ricostruito finora dagli investigatori, la vittima stava attraversando i binari con due amici, tra cui una ragazza russa, quando è stato investito da un convoglio ed è morto sul colpo. Del caso si occupa la polfer. Al momento gli investigatori escludono che i tre amici possano aver attraversato per gioco o che avessero assunto alcol o sostanze. Parti del corpo dilaniato del 26enne sbalzato da un treno Intercity hanno colpito una persona in attesa sulla banchina. L'uomo, un cittadino romeno, è stato trasportato in ospedale in codice rosso ma non sarebbe in pericolo di vita.