Kenneth Smith giustiziato con l'azoto. «La sua agonia è durata 22 minuti, è stato orribile»

La moglie di Kenneth Smith ha pianto: il marito è diventata la prima persona nella storia ad essere giustiziata tramite iniezione di azoto. Smith, 58 anni, è stato messo a morte giovedì in una «orribile prova» durata 22 minuti quando una maschera antigas gli è stata messa sul viso, prima che un flusso di gas azoto al 100% lo soffocasse all'interno della camera delle esecuzioni nella prigione di William C. Holman a Anzi, in Alabama. La guida spirituale dell'assassino, Jeff Hood, ha descritto l'esecuzione come la «cosa peggiore» che avesse mai visto, sostenendo che i funzionari della prigione sono rimasti senza fiato per lo shock mentre lui moriva molto più lentamente del previsto.

Kenneth Smith morto, l'agonia

«Quando hanno acceso l'azoto, ha iniziato ad avere convulsioni, è balzato sulla barella ancora e ancora, ha scosso l'intera barella», ha detto Hood.

Le ultime parole

Mentre diceva le sue ultime parole, pronunciate attraverso la maschera antigas sul viso, Smith ha fatto un segno del cuore con la mano sinistra alla sua famiglia prima di dichiarare: "Stasera l'Alabama fa sì che l'umanità faccia un passo indietro... Me ne vado con amore, pace e luce"». L'uomo era stato condannato a morte nel 1996 per l'omicidio su commissione della moglie di un predicatore nel 1988, per il quale gli sono stati pagati solo 1.000 dollari.

Il pastore Hood ha detto di aver pregato per l'assassino e gli ha detto che «lo amava e non era solo», ed è crollato mentre raccontava lo «spettacolo horror» degli ultimi momenti di Smith. «Ho potuto vedere gli agenti penitenziari, penso che fossero molto sorpresi che tutto ciò non sia andato liscio: uno dei funzionari statali nella stanza era così nervoso che stava come ballando il tip tap. Smith ha continuato a respirare per quello che potrebbe essere fino a nove minuti, dieci minuti, un male incredibile si è scatenato stasera in Alabama... quella è stata una tortura». Hood ha detto di aver assistito a cinque esecuzioni prima e, dopo aver visto l'agonia di Smith, ha ritenuto che "l'iniezione letale è preferibile ogni singolo giorno".