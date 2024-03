Malore al bar, Jacopo muore a 28 anni davanti agli amici

RODENGO SAIANO - Tragedia a Rodengo Saiano, nel Bresciano, giovedì sera quando un ragazzo di 28 anni è stato colpito da un malore ed è morto al bar davanti agli amici La vittima si chiamava Jacopo Fenaroli. Il giovane era originario di Iseo ma da tempo viveva in Franciacorta, a Paderno Franciacorta. Il giovane era stato subito soccorso dalle équipe mediche di un'ambulanza e di un'auto medicalizzata, inviate sul posto in codice rosso dalla centrale operativa del 112. Purtroppo alla fine si sono dovuti arrendere tutti.

Come spesso accadeva era andato al bar Colibrì di via Roma a Rodengo, un locale frequentato da centinaia di giovani. Tutto è accaduto sotto gli occhi dei presenti, che hanno immediatamente chiamato il numero unico 112 per chiedere aiuto.