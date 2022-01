Paolo, ingegnere romano di 43 anni, trovato morto ad Amsterdam. Si indaga per omicidio. La famiglia: «Era tranquillo»

Paolo Moroni, 43, ingegnere, è stato trovato morto nei giorni scorsi nella sua abitazione di Amsterdam. Ad avvertire la famiglia dell'uomo, originario di Allumiere, in provincia di Roma, è stata la Farnesina, che sta seguendo la vicenda attraverso l'ambasciata italiana all'Aja. Sulle circostanze della morte di Moroni indaga la polizia olandese.

«Era tranquillo». Così il fratello e la sorella di Paolo Moroni, l'ingegnere trovato morto ad Amsterdam, avrebbero commentato con gli investigatori l'ultima telefonata avvenuta domenica. Nella chiacchierata avevano parlato delle foto fatte la scorsa estate e l'uomo non aveva lasciato trapelare alcun segnale di preoccupazione. Secondo le prime informazioni, il 42enne sarebbe morto di morte violenta. Moroni era tornato ad Amsterdam, dove lavorava regolarmente da anni, da una decina di giorni dopo aver passato un periodo di smart working nel suo paese natale, Allumiere, in provincia di Roma.

Il sindaco di Allumiere: «Un fulmine a ciel sereno»

«Tutta la comunità è distrutta, è stato un fulmine a ciel sereno, una vera tragedia». Così il sindaco di Allumiere, Antonio Pasquini, commenta la morte di Paolo Moroni, l'ingegnere italiano morto ad Amsterdam. «Ho fatto visita ai familiari e sono distrutti, non riescono ancora a comprendere cosa sia accaduto - racconta -. Sono una famiglia straordinaria, da sempre disponibile nei confronti dei meno fortunati, anche durante il periodo del Covid. Come comunità siamo loro vicino, come loro sono sempre stati vicini alla comunità. Ora tutti vogliamo che si faccia chiarezza, vogliamo sapere cosa è accaduto al nostro concittadino».

