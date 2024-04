Mamma e figlio morti in un incidente: Alexander, 12 anni, faceva il portiere. Grave il papà: «Non sa ancora niente»

Lei aveva 41 anni, il figlio appena 12: è una tragedia quella avvenuta sulla Statale 100 in Puglia tra Taranto e Bari, dove in un incidente mortale - l'ennesimo sulla stessa strada maledetta - sono morti Inna Aprilova, originaria della Bulgaria, e il figlio Alexander Pastore, residenti a Marina di Chiatona, nel tarantino. Lo schianto è avvenuto tra l'auto su cui viaggiavano e un camion: ferito gravemente il papà di Alexander (e marito di Inna), un 37enne operaio della Leonardo di Grottaglie. In ospedale a Castellaneta anche l'autista del tir.

Il marito non sa ancora nulla

L'incidente è avvenuto alle 16.15 di ieri, martedì 16 aprile, a San Basilio nei pressi dell'area di sosta della Sala Azzurra. Il 12enne Alexander, spiega il Quotidiano di Puglia, sognava un futuro nel calcio: era portiere nell’under 12 nell’Asd Calcio Bari e frequentava l’istituto Giovanni XXIII di Palagiano. Il papà lotta per la vita al Santissima Annunziata di Taranto: ricoverato prima in rianimazione, poi in ortopedia con fratture multiple, non sa ancora di aver perso moglie e figlio maggiore.

«Era una mamma amorevole»

«Inna era dolce, gentile e rispettosa, una mamma amorevole», dicono i conoscenti, racconta oggi Repubblica nelle pagine locali. La comunità di Palagiano è sconvolta, e anche la preside della scuola frequentata da Alexander: «Ci uniamo addolorati e in silenzio al cordoglio dell'intera comunità, chiediamo coraggio per affrontare un dolore così profondo», dice Rosa Bianca La Greca. Il sindaco di Palagiano Domenico Pio Lasigna punta invece il dito sulla Statale 100, spesso teatro di gravi incidenti: non è la prima volta infatti che su quella strada maledetta avviene un incidente mortale.