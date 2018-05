Scimmie all'attacco: un intero villaggio sotto scacco costretto a chiudersi in casa

Un intero villaggio occupato e tenuto sotto scacco da scimmie feroci. Accade in India, inel villaggio di Supa, vicino Navsari, nellostato del Gujarat. I residenti sono talmente spaventati che raramente escono dalle loro abitazioni. Molti gli incidenti: un uomo è stato fatto cadere dalla motocicletta da uno dei primati. Una donna è stata scaraventata a terra dalla furia di un'altra scimmia.







Il dipartimento forestale ha avviato un'indagine e sta escogitando modi per catturare i primati selvatici. Un lattaio che è stato attaccato sette volte dalla stessa scimmia ha detto: "

ra mattina presto, stavo andando alla cooperativa della raccolta del latte quando una scimmia mi ha attaccato per la prima volta. Sono stato sorpreso dalla rapidità con cui si è svolto l'attacco. La scimmia mi ha aggredito da dietro e sono caduto a terra. Sono rimasto ferito, per fortuna in modo lieve.

