Una sbandata paurosa e lo schianto contro il platano: Riccardo muore a 26 anni

PADOVA - Ennesimo incidente mortale lungo le strade padovane. Nella notte tra il 28 e il 29 novembre un ragazzo di 26 anni, Riccardo Faggin, al volante della sua Opel Corsa, si è schiantato contro un platano dopo aver perso il controllo del veicolo e invaso la corsia opposta di marcia. Nessun altro mezzo è rimasto coinvolto nel tragico schianto. Da quanto ricostruito dagli agenti della polizia locale i fatti si sono consumati lungo via Romana Aponense da Abano Terme in direzione Padova. Poco dopo la discesa del cavalcaferrovia, all'altezza di via Latisana, l'automobilista ha sbandato paurosamente finendo dalla parte opposta della strada concludendo la corsa contro un albero. L'intervento del Suem 118 è stato tempestivo ma i sanitari non hanno potuto far altro che constatare l'avvenuto decesso.