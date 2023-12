Incendio Malagrotta, a fuoco impianto dei rifiuti: colonna di fumo visibile da diversi chilometri di distanza. Fiamme forse partite da silos

Incendio all'impianto dei rifiuti di Malagrotta, alle porte della Capitale. Intorno alle 15.30 la sala operativa del comando di Roma ha inviato in via di Malagrotta quattro squadre dei vigili del fuoco per un vasto incendio, con la nuvola di fumo visibile da diversi chilometri di distanza e segnalato dai cittadini della zona che transitavano sulle strade vicine. L'impianto interessato è il TMB1. È stato richiesto inoltre alla Direzione regionale dei vigili del fuoco Lazio l'invio di personale Gos con i mezzi di movimento terra.

L'intervento dei vigili del fuoco

Sono 40 i vigili del fuoco al lavoro, con 13 automezzi, nella discarica di Malagrotta per l'incendio

sviluppatosi all'interno dell'impianto Tmb1 per il trattamento dei rifiuti.

Sono intervenuti anche i carabinieri della Stazione di Roma Ponte Galeria e della Compagnia di Ostia. Le cause sono ancora in corso di accertamento.

Le ipotesi: fiamme partite da silos

L'incendio del giugno 2022

Non si registrano al momento feriti o intossicati. Ancora da individuare il punto in cui è divampato l'incendio poiché la struttura sta ancora bruciando e i vigili del fuoco non sono ancora entrati all'interno. Da una primissima ipotesi, non si escluderebbe che le fiamme possano essere partite da un silos. Per avere risposte più chiare bisognerà però attende che le fiamme siano spente. Restano da chiarire le cause. Sul posto polizia e carabinieri. L'area è stata perimetrata e messa in sicurezza

Nemmeno due anni fa nell'ex maxi discarica di Malagrotta era divampato un vasto incendio. Il 15 giugno 2022 era infatti stato colpito da un rogo il Tmb2, che aveva portato alla chiusura dell'impianto che trattava circa 900 tonnellate al giorno della Capitale e che aveva costretto il Comune di Roma a trovare degli sbocchi e dei punti di trasferenza alternativi per l'emergenza.