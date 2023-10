Incendio discoteche Murcia, l'ultimo vocale di una ragazza di 26 anni: «Mamma ti voglio bene»

L'ultimo messaggio prima di finire tra i dispersi dell'incendio scoppiato in tre discoteche a Murcia. L'ultimo vocale pieno di paura e angoscia, mentre sotto la voce di questa 28enne si ascoltano altre voci che urlano. Ma lei dice addio alla sua famiglia: «Mamma ti voglio bene, ti voglio bene... Sto per morire».

È stato Jairo, il padre della ragazza dispersa dopo l'incendio nella discoteca di Murcia che ha rivelato il messaggio audio di sua figlia arrivato dopo le 6 del mattino.

Incendio discoteche Murcia, l'ultimo audio e l'addio alla mamma prima di morire

«Ci ha mandato un audio.

Le è bastato per dirci addio», ha detto Jairo ai giornalisti, sconvolto. Nella registrazione si sentono urla e persone che chiedono di illuminare il posto per poter vedere. Dopo aver inviato l'audio, il telefono è stato spento e non ha più dato alcun segnale. La ragazza, di Caravaca de la Cruz (Murcia), era andata a Murcia con alcuni amici: «Erano venuti perché a Caravaca non ci sono discoteche», ha detto il padre.

Un padre reproduce entre lágrimas el audio de su hija despidiéndose durante el incendio en Murcia: "Mami, la amo, vamos a morir" https://t.co/IpiUzcNt3k pic.twitter.com/PbwFWJ2Z5v — EL MUNDO (@elmundoes) October 1, 2023



Anche Biel, un 17enne di Almeria, era lì per godersi una serata con gli amici. Hanno lasciato il locale circa cinque minuti prima che scattasse l'allarme. Sono stati molto fortunati. «Siamo saliti in macchina e abbiamo iniziato a vedere l'incendio, che si è rivelato essere quello del Teatre», ha raccontato il giovane di Vera a El Mundo. «Abbiamo sentito molte urla, ma non siamo riusciti a vedere le persone a causa del fumo», ha detto.

Alan Antonio Antía ha raccontato a "La Verdad" che l'incendio potrebbe aver avuto origine nel locale "La Fonda", proprio accanto alla discoteca "Teatre", dove aveva partecipato alla festa di compleanno di suo cugino Eric.

«Mi hanno chiamato sul cellulare alle 5.30 del mattino. Ho preso il mio scooter e quando sono arrivato nella zona di Atalayas ho scoperto che la Fonda era in fiamme. Il tetto era in fiamme e alcune persone che si trovavano al piano terra sono riuscite a uscire. La gente ha detto che c'erano molte persone all'interno. È stata una pena», ha spiegato.

Un testimone dell'incendio, Jofre Herrera, ha confermato a "La Opinión de Murcia" che il fuoco «era nella Fonda». «Erano al piano superiore, stavano festeggiando un compleanno, era un gruppo numeroso di circa venti persone (la maggior parte erano nicaraguensi ed ecuadoriani), ma la maggior parte di loro se n'è andata a quell'ora, erano già tornati a casa verso le cinque del mattino», ha spiegato. «Sono sceso al bar per ordinare un drink, senza sapere che i miei amici e la mia famiglia sarebbero rimasti intrappolati e non avrebbero potuto andarsene», ha raccontato allo stesso giornale Walter, un altro dei partecipanti alla celebrazione.

L'incendio di Murcia è il più letale registrato in Spagna in una zona di locali dalla tragedia del 1990 alla discoteca "Flying" di Saragozza, dove morirono 43 persone. La più grande tragedia di un locale notturno in Spagna si verificò a Madrid il 17 dicembre 1983, quando un incendio dietro le tende del palco della discoteca "Alcalá 20" uccise 81 persone, la maggior parte delle quali giovani.