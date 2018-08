«Negri di m...»: spari da un'auto in corsa contro stranieri del centro migranti

PISTOIA - Ancora un caso di spari contro stranieri in Italia, questa volta arriva dalla Toscana. Uno o due colpi di pistola, accompagnati da un epiteto razzista, sarebbero stati esplosi ieri sera, intorno alle 23, contro un migrante ospite della parrocchia di Vicofaro (Pistoia) che è rimasto illeso. Ne dà notizia il parroco di Vicofaro don Massimo Biancalani sul suo profilo facebook che ha denunciato il fatto in questura. «Due giovani italiani al grido 'negri di merda' - scrive - hanno sparato uno o due colpi di arma da fuoco in direzione di uno dei nostri ragazzi migranti che è rimasto illeso».

