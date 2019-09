Gru precipita dal 29esimo piano di un grattacielo: «Volo di 175 metri». Paura a Milano

Paura a Milano all'interno dell'area di City Life: una gru di piccole dimensioni è infatti precipitata dal 29esimo piano della Torre Libeskind, senza per fortuna provocare feriti. Sono stati i vigili del fuoco, intervenuti nel primo pomeriggio per rimuovere il mezzo, a comunicare l'accaduto. La gru è caduta da 175 metri prima di schiantarsi al suolo: un incidente terribile che per fortuna non ha visto feriti. In quel momento infatti non c’era nessuno nei pressi dell’area.



Il grattacielo Libeskind, attualmente in costruzione, prenderà il nome dell’architetto Daniel Libeskind, che lo ha firmato: affiancherà la torre Allianz e la torre Generali. Non saranno gli unici grattacieli dell’area City Life: intorno a piazza Giulio Cesare saranno infatti realizzati altri due edifici che completeranno il progetto di riqualificazione dell’area con il centro commerciale City Life e aree residenziali, in una delle zone più nuove e apprezzate della città di Milano.

