Non scende per cena, Nicholas trovato morto in camera dalla mamma. Aveva 21 anni

GRANTORTO (PADOVA) - Ragazzo di 21 anni trovato morto nella sua stanza dalla sua mamma: la vittima è Nicholas Berno, studente di Design all'Università di Verona. A quanto sembra il ragazzo non stava bene da qualche giorno, aveva un dolore al torace e all'orecchio ed era stato visitato. La tragedia si è consumata nel pomeriggio del 9 amrzo, quando la madre, chiamandolo per la cena, non lo ha visto scendere ed è andata a controllare, scoprendolo senza vita. Sul corpo del ragazzo è stata disposta l'autopsia.

