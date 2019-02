Urla "negro di m..." a un operaio, sciopero immediato dei colleghi

TREVISO - I Cobas trevigiani denunciano un episodio che ha fatto scattare uno sciopero imemdiato in un'azienda della Marca:

alche giorno fa all’interno del magazzino GLS Enterprise di Treviso - scrive il sindacato autonomo - si è verificato un episodio gravissimo: il responsabile aziendale della società in appalto per cui lavorano i facchini (New mastercourier), per futili motivi ha iniziato ad urlare insultando un lavoratore con epiteti irripetibili e poi, non contento dell’umiliazione inflittagli è sbottato con l’insulto razzista “Negro di m...a”. A questo episodio erano presenti almeno 10 altri lavoratori, anche perché il responsabile urlava, ed è così è scaturita, spontanea, l’indignazione. Gli operai presenti si sono subito fermati ed hanno indetto un’assemblea con i delegati di ADL Cobas

.



Al termine hanno deciso di proclamare lo sciopero immediato, e tutti insieme si sono fermati e sono usciti dal magazzino, lasciando il capo solo con i suoi pacchi da scaricare. Gli stessi Cobas annunciano la presenza alla manifestazione di domani - sabato 9 febbraio - a Venezia

per dire No al Decreto Salvini e ai razzisti

.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Qu