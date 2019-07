L'ultimo desiderio di mamma Gloria: «Vi prego non separate i miei figli»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PONTE DI PIAVE - Il marito era morto a soli 48 anni, e mamma Gloria era rimasta da sola a tirar su i loro tre figli. Era stata coraggiosa e forte, ma non ha vinto la sua ultima battaglia: Gloria Buonavita, è stata portata via dal male a 57 anni in ospedale a Oderzo . I funerali sono oggi, giovedì 18 luglio, nella chiesa di Ponte di Piave. La mamma ha espresso il desiderio che dopo la sua morte i figli rimangano tutti e tre insieme e che continuino a vivere a Ponte e, soprattutto, che non vengano separati. Gloria aveva firmato il testamento venerdì scorso in ospedale, sapeva che non le restava molto tempo, per questo nello scritto ha indicato il tutore per il minorenne, il cui nome sarà rivelato all'apertura del documento martedì prossimo.Gloria era vedova di Sergio Arreghini, affermato industriale che si era spento nel 2008. Malata da quattro anni, lascia i tre giovani figli: i gemelli Rocco e Virginia, appena diciottenni, e il piccolo Vittorio di 11 anni. I primi due sono stati promossi in quinta superiore, mentre il più piccolo, che non ha mai conosciuto il papà, a settembre frequenterà la prima media.