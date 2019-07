Mamma muore e lascia quattro figli, il papà era scomparso a 48 anni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

PONTE DI PIAVE -, si è spenta ieri poco dopo mezzanotte in ospedale a Oderzo. Avevae abitava in via Zattere a Ponte di Piave insieme ai tre figli: i gemelli Rocco e Virginia, appena diciottenni, e il piccolo Vittorio di 11 anni. I gemelli sono stati promossi in quinta superiore: Vittorio andrà in prima media. Gloria eradal 2008: a giugno infatti morì per uno scompenso cardiaco il marito Sergio Arreghini, affermato dirigente di azienda nel settore dell'abbigliamento; aveva 48 anni.