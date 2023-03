Finanziere uccide la moglie a colpi di pistola in casa e si toglie la vita: l'allarme dato dai vicini

GIOIOSA MAREA - Femminicidio a Gioiosa Marea, in provincia di Messina. Un militare in pensione della Guardia di Finanza di 65 anni ha ucciso con alcuni colpi d'arma da fuoco la moglie, di 61 anni, e poi si è tolto la vita. Il fatto è avvenuto nell'abitazione della coppia in contrada Acquasanta a Gioiosa Marea, un paese del litorale tirrenico messinese. A dare l'allarme ai carabinieri, che si trovano sul posto, sono stati alcuni vicini di casa