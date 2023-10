Giambruno, Arianna Meloni difende la sorella: «Giorgia indebolita? Questo non è giornalismo, ci fate solo prendere un sacco di voti»

Arianna Meloni, la sorella presidente del Consiglio Giorgia Meloni, scende in suo soccorso. «Se a voi sembra normale questo tipo di stampa... ragazzi ditemi voi, grazie per il lavoro che fate, perché secondo me ci fate prendere un sacco di voti, questo non è giornalismo è pettegolezzo», ha risposto così – in un video pubblicato su alcuni siti – ad alcuni giornalisti che, dopo la kermesse di FdI a un anno dal giuramento del governo, le chiedevano se qualcuno sta cercando di colpire la premier usando la sfera privata, riferedosi alla separazione dal compagno Andrea Giambruno. A chi le chiedeva come sta la premier, Arianna Meloni, lasciando in scooter il teatro Brancaccio di Roma, ha riposto: «Secondo lei come sta?».

Meloni assente alla kermesse di FdI

Meloni non ha partecipato alla festa di FdI "L'Italia vincente - Un anno di risultati" nell'anniversario della nascita del governo. Ha preferito restare con sua figlia Ginevra. E si è collegata con un videomessaggio al Brancaccio: «Mi dispiace non essere lì con voi, ma anche io sono un essere umano e se a qualcuno posso chiedere comprensione sono i militanti di FdI», dice. «Sono in Egitto, qui sono le 6 del pomeriggio, subito dopo il vertice sulla pace volerò a Tel Aviv, per far rientro non so a che ora a Roma.

Mi spiace moltissimo, davvero, ma anch'io sono un essere umano», ha ammesso.