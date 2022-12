Germania, armato coltello attacca scuola: gravi due ragazze di 13 e 14 anni. Fermato l'assalitore

Un uomo armato di coltello ha sferrato un attacco in una scuola in Germania, ferendo almeno due ragazze in modo grave. È accaduto a Illerkirchberg, a sud di Ulm, nel Baden-Wuertteberg. L'uomo è stato arrestato poco dopo. Ancora ignote le cause del gesto.

Secondo la Bild on line due adolescenti di 13 e 14 anni sono state portate in ospedale di urgenza con gravi ferite.

Le due ragazze sarebbero state ferite sulla strada verso la scuola

L'attacco alle due adolescenti sarebbe avvenuto sulla strada verso la scuola, scrive il giornale. L'aggressore è scappato subito dopo in un centro di accoglienza per rifugiati, ma non è chiaro se vivesse in nell'edificio. La polizia ha blindato il luogo, e non ha consentito a nessuno di uscirne, trattenendo in questo modo presumibilmente anche l'attentatore. Le indagini sono in corso.

Non è chiaro se l'uomo conoscesse le vittime, e la polizia non ha voluto fornire ulteriori dettagli su di loro.