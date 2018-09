Geloso dell'amante gay dell'ex moglie uccide la loro bambina di 8 anni

di Alessia Strinati

dell'amanteha. William Billingham, 55 anni, è accusato di omicidio dopo che Mylee Billingham è stata trovata senza vita con diverse ferite da arma da taglio nella sua casa di Birmingham. I due erano soli in casa e il padre avrebbe iniziato a colpirla con un coltello da cucina fino a lasciarla in terra senza vita.Secondo quanto riporta il Mirror , questo è quanto sostenuto dall'accusa in tribunale, proprio in questi giorni che si sta tenendo il processo a carico dell'uomo. Billingham e la sua ex moglie avevano avuto una lunga relazione da cui erano nati 3 figli, da qualche tempo però i due non stavano più insieme e la donna si era trasferita in una città vicina insieme alla sua nuova compagna. Alla base del folle gesto del 55enne forse ci sarebbe proprio questo cambiamento: l'uomo sarebbe stato geloso dell'ex moglie e per ferirla ha scelto di uccidere una delle loro figlie. L'uomo si è sempre detto innocente, così come ha negato l'accusa di minacce ai danni della ex moglie.