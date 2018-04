Gabbiano sbrana un piccione sul tetto di un'auto in sosta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gabbiano sbrana e dilania piccione. La "guerra" tra gli animali è romai consueta in una Roma che appare sempre di più come Zoolandia. L'ultimo fotogramma della trasformazione della città in uno zoo a cielo aperto, complice l'immondizia che ricopre strade, ville e marciapiedi, è stato scattato nella centralissima piazza Bologna. Un esemplare di gabbiano ha gustato un piccione banchettando su un tetto di un'auto davanti agli sguardi basiti dei romani. La scena è durata diversi minuti e ripresenta il problema di una città sempre di più in abbandono nella quale regna l'immobilismo dell'amministrazione.