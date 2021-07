Addio Petra, il funerale della bimba morta a 10 anni. In chiesa anche la donna che l'ha investita

Addio Petra Lucca: si sono tenuti nella chiesa parrocchiale di Soranzen, i funerali della bambina di dieci anni residente a Toschian, investita sabato scorso a Belluno, località Cesiomaggiore. La bambina lascia la mamma Chiara “Doriana” Turrin, papà Carlo, il fratello Sebastiano e le sorelle Teresa ed Alessandra.

APPROFONDIMENTI IL DRAMMA Sasso sfonda il parabrezza, muore una bambina di 11 anni in...

Molte le persone presenti per salutarla, a cominciare dai compagni di classe e di bicicletta. Tra i primi banchi anche la donna che sfortunatamente l'ha investita, insieme alla sua famiglia, la stessa che aveva fatto da baby sitter ai fratelli di Petra.

La bara bianca è stata portata in chiesa da alcuni dirigenti della Winnerbike di Santa Giustina, gruppo sportivo con il quale Petra correva in bici. E sono state proprio le sue compagne di squadra e amiche a leggere alcune lettere dove hanno descritto questa ragazzina forte e determinata, alla quale è stato doloro e difficile dire addio in questa triste giornata. Alla fine della cerimonia, i presenti hanno preso una rosa bianca e hanno accompagnato Petra in cimitero.

Ultimo aggiornamento: 12:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA