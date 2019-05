Fumava in auto aavanti ai figlioletti: multata mamma 40enne

di E. B.

TRIESTE - Multata perché fumava in auto davanti ai figli minorenni: la Polizia locale, ha fermato in Strada Vecchia dell'Istria un'auto con a bordo 3 persone.Gli agenti si sono subito accorti che la conducente stava fumando mentre sul sedile posteriore erano seduti due bambini. La donna - di circa 40 anni - probabilmente ignara della legge che vieta il fumo sulle vetture alla presenza di minori o donne incinte, è stata multata: la normativa prevede una sanzione di 55 euro raddoppiata, come in questo caso, se la violazione avviene in presenza di bambini fino ai 12 anni di età (o di una donna in evidente stato di gravidanza).La donna è stato sanzionata oltre che per il fumo alla presenza di minori anche perché non aveva con sé la carta di circolazione, che tra l'altro non aveva neppure aggiornato dopo il passaggio di proprietà e per mancata revisione dell'autovettura.