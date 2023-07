Tragedia a Fiuggi, studente di 21 anni si toglie la vita

FIUGGI - Tragedia a Fiuggi, la città piange un ragazzo di 21 anni morto suicida. Il giovane frequentava l’università Lumsa, nella capitale ed è proprio nel residence per studenti dove viveva che si è consumata la tragedia domenica pomeriggio. Ignote, al momento le cause del gesto. Il ragazzo, appassionato di sport, in particolare di calcio, tifava per la Lazio e per il Frosinone.

Riservato, amante degli animali, lascia la mamma, il papà e una sorella. Sgomenta e senza risposte la comunità fiuggina che attende di tributargli l’ultimo saluto. La data dei funerali, che svolgeranno a Fiuggi, nella collegiata di San Pietro, non è stata ancora fissata. La salma si trova al "Gemelli" per l'autopsia.