"Unvoltoxfotomodella" la vittoria finale è di una ragazza marchigiana

FIUGGI - Una vittoria tutta marchigiana quella di sabato a Fiuggi per la finale del concorso di bellezza Nazionale "Unvoltoxfotomodella".Ad essere eletta fra 32 ragazze provenienti da tutta Italia, la bellissima Alice Fedi, 18 anni di Ascoli Piceno;Alice ha conquistato l'ambito titolo con la sua bellezza e semplicità, ed è riuscita a riportare per la terza volta in 8 anni nelle Marche il titolo nazionale al concorso gestito da Valentina Papi precedentemente vinto nel 2017 da Giorgia Esposto di Corinaldo e nel 2015 da Alessia Biagioli di Jesi. Una grande soddisfazione per Valentina Papi che oltre a gestire il concorso per le Marche fa parte del team ufficiale come coreografa moda nazionale, gestendo così tutte le 32 ragazze presenti.Grandi complimenti anche per le finaliste della regione marche che sono arrivate fino a qui, Giulia Saccinto di Senigallia, Chiara Ferranti di Macerata e Sofia Boldrini di Matelica , che hanno rappresentato al meglio la nostra regione.Un grande in bocca al lupo alla vincitrice Alice Fedi che sarà presto la testimonial nazionale del concorso presente in tutte le locandine di tutta Italia e in altre attività lavorative dello spettacolo. Il concorso nella regione Marche non si ferma e domenica 15 settembre fa tappa al Paradise di Monsano per incominciare a scoprire le nuove Miss del 2020.