Filma il fidanzato mentre la uccide, il video choc: lei ride, lui le spara in faccia

Ha filmato la sua morte in diretta. In Brasile, una 23enne ha registrato in un video il momento in cui viene raggiunta e uccisa da un colpo di pistola sparato dal fidanzato.

L'episodio è avvenuto a Jataí, nello Stato centro-occidentale di Goiás, come riporta Metropoles.com.

Le immagini del video mostrano che Ielly Gabriele Alves, Diego Fonseca Borges (27 anni), ha ripreso il suo ragazzo mentre impugna e brandisce l'arma.

I messaggi sul cellulare



Dagli accertamenti sarebbe emerso che la coppia si era separata qualche tempo fa, ma Diego aveva inviato messaggi sul cellulare di Ielly, dicendole di aver comprato un "giocattolo" [una rivoltella] e invitandola a "giocare" con la pistola, in un ranch di proprietà dello zio del sospettato.





Il killer

L'uomo, identificato come Diego Fonseca Borges, di 27 anni, mira la giovane e in seguito le spara.

Le ultime parole

Nel video si vede Diego premere il grilletto dopo che Ielly, che stava registrando l'intera scena, ha detto, in modo rilassato, senza prevedere cosa sarebbe successo dopo: "È divertente. Vai avanti, amore, fallo." Poi punta la pistola nella sua direzione e lei ride forte. Poi preme il grilletto e la pistola spara.

Pensava che la pistola fosse scarica



Secondo quanto riferito, il colpo mortale è stato sparato dopo che la coppia aveva partecipato a una sessione di "tiro al bersaglio" nella proprietà della famiglia di Diego. Nella testimonianza, avrebbe detto che pensava che le munizioni del revolver fossero finite quando ha premuto il grilletto con la pistola puntata in direzione di Ielly.