Lascia i figli in auto per andare a ballare condannata a un anno

Ha pagato con un anno di reclusione la scelta di passare un paio di ore in discoteca con gli amici portandosi dietro i bambini ma lasciandoli in macchina a dormire. Una mamma che oggi ha 39 anni è stata condannata con l’accusa di abbandono di minori, nel processo penale con il giudice della prima sezione, Bianca Maria Todaro. Pena sospesa e non menzione nel casellario giudiziario per A.L.L., di Ruffano, trattandosi della prima condanna e poiché è contenuta nel limite dei tre anni.La donna inoltre è stata condannata a risarcire in sede civile l’ex marito ed i due figli (parti civili con l’avvocato Anna Maria Ciardo), nonché a versare loro intanto una provvisionale di 1.000 euro. La pena inflitta è la stessa chiesta dal viceprocuratore onorario, mentre l’avvocato difensore Francesco Galluccio Mezio ha chiesto l’assoluzione sostenendo che nel processo non si fosse formata la prova.L’esito del processo riguarda le accuse ed i fatti emersi nell’inchiesta condotta dal pubblico ministero della Procura di Lecce, Stefania Mininni (del pool fasce deboli) con i poliziotti del Commissariato di Taurisano. L’inchiesta nata dalla denuncia sporta dall’ex coniuge e corredata da un report in cui sosteneva di poter dimostrare che la donna si portasse appresso i figli nelle uscite serali e notturne con gli amici, per tenerli a dormire in macchina mentre si intratteneva nelle discoteche e nei locali del litorale jonico.Fatti risalenti all’estate del 2012 e che indussero gli investigatori ad organizzare dei servizi di appostamento per capire se quell’uomo raccontasse la verità o se fosse solo spinto dai rancori che spesso caratterizzano le separazioni fra coniugi.Cosa scoprirono? Ciò che poi andò a finire nell’informativa depositata al magistrato. Ossia per tre volte A.L.L. sarebbe uscita la sera portandosi dietro i bambini e lasciandoli dormire in macchina: la prima sera quella del 12 giugno, quando fu vista entrare in un locale di Gallipoli mentre la figlia di sei anni dormiva in macchina. Ingresso alle 23.38, uscita all’1.20, constatarono i poliziotti.La sera dopo altra uscita, per andare in un discopub di Torre Paduli. Dalle 23 alle 0.57 col il figlio di 10 anni lasciato in auto. Stesso locale, ma il 5 luglio, con appresso la figlia: 22.40-0.10, l’uscita.Due mesi per il deposito delle motivazioni della sentenza e la donna potrà rivolgersi in appello.