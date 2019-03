La fidanzatina di 13 anni lo lascia, 19enne la cosparge di benzina e le dà fuoco

di Alessia Strinati

La. Ildi Puerto Rico Wilson Javier Meléndez Bonilla, ha cosparso dila sua fidanzata di appenaprima di darle fuoco e di lasciarla in fin di vita. La ragazzina è ricoverata in ospedale con il 90% del corpo ustionato e combatte tra la vita e la morte in condizioni gravissime.A far scattare il folle gesto d'ira sarebbe stata la decisione della giovane di lasciare il suo fidanzato, come riporta anche il Daily Mail. In casa con la giovane, quando è stato appiccato l'incendio c'erano la mamma e il fratellino di appena 9 anni, che sono rimasti parzialmente ustionati a loro volta nel tentativo di salvare la vita alla 13enne. La ragazza a quel punto è stata portata subito in ospedale e il 19enne è stato arrestato.Il giovane ha ammesso ogni responsabilità: ha raccontato di aver visto la fidanzata che lo aveva lasciato da un mese addormentata sul divano e di averle gettato la benzina sopra prima di darle fuoco. Il 19enne ha detto che non accettava l'idea che non stessero più insieme. Pare però che anche i genitori della 13enne rischino l'arresto: il 19enne viveva in casa con loro e molte volte gli avrebbero concesso atti di violenza nei confronti della figlia, oltre al fatto che accettavano una relazione tra una minorenne e un maggiorenne.